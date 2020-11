Izveidotas ultragarās velo sacensības, kuras apvedīs apkārt Latvijai

Maršruts

Stingri noteikts, un novirzīšanās no tā nav vēlama. Galvenokārt maršruts ved pa Latvijas un Igaunijas valsts mežu ceļiem, būs arī takas, stigas, jūras krasts, pilsētu ielas, pļavas un bijušie dzelzceļi. Automašīnas ārpus pilsētām būs ļoti reta parādība. Būs vietas, kuras būs izaicinošākas un grūtāk izbraucamas, tādēļ, atkarībā no laika apstākļiem, dalībniekiem jābūt gataviem tam, ka spēkratu kādā no posmiem var nākties stumt, taču šādu iespējamo posmu kopgarums nebūs garāks par 1% no maršruta. Maršruts veidots tā, lai ne retāk kā pēc 100 kilometriem būtu pieejami veikali.