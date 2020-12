NHL pagājušajā sezonā spēlēja rekordliels skaits Eiropas hokejistu

Aizvadītajā sezonā vismaz vienā NHL spēlē piedalījās 976 hokejisti, no kuriem 305 ir dzimuši Eiropā. Līdz ar to pagājušajā sezonā 31,3% spēlētāju NHL bija no Eiropas. Iepriekšējais rekords (300) tika sasniegts 2003./04. gada sezonā, kad laukumā izgāja vairāk nekā tūkstotis hokejistu (1028).

Pagājušajā sezonā NHL spēlēja 253 hokejisti no ASV (25,9%), līdz ar to Eiropai bija otra lielākā pārstāvniecība pasaules spēcīgākajā hokeja līgā pēc Kanādas. Sezonu iepriekš (2018./19.) līgā bija par astoņiem amerikāņiem vairāk nekā eiropiešu (286 pret 278).

Vislielākā pārstāvniecība no Eiropas pagājušajā sezonā NHL bija Zviedrijai (113 spēlētāji). Visai iespaidīgs rādītājs valstij ar 10 miljoniem iedzīvotāju. Aizvadītajā sezonā 11,6% no NHL spēlētājiem bija zviedri.

Pagājušajā NHL sezonā spēlēja 34 hokejisti no Čehijas, 15 no Šveices un 12 no Slovākijas. Deviņi hokejisti no Dānijas un deviņi arī no Vācijas.