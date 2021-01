Skudra skaidro, kāpēc zaudējumā pret CSKA malā nosēdināja Lauri Dārziņu

Pirms spēles uzsvērts, ka svarīgi ir neļaut gūt vārtus no neliela attāluma, taču pieci no vārtiem krita tieši pēc tuviem metieniem. Tas bija pēdējo divu dienu akcents pēc spēlēm ar Minskas un Jaroslavļas komandām, kad vāji tika spēlēts savu vārtu priekšā. Tomēr ar CSKA atkārtojās tas pats. To tiks mēģināt labot ar darbu un videotreniņiem.