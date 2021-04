Lomažs rezultatīvākais "Gottingen" rindās bundeslīgas spēlē

Lomažs laukumā pavadīja 37 minūtes un 27 sekundes, kuru laikā guva 21 punktu, izcīnīja vienu atlēkušo bumbu un piecreiz rezultatīvi piespēlēja. Basketbolists grozā raidīja četrus no astoņiem divpunktu un vienu no pieciem trīspunktu metieniem, kā arī realizēja desmit no 11 "sodiņiem". Basketbolists arī pieļāva vienu kļūdu un nopelnīja trīs personīgās piezīmes.