Sevastova: Pēc otrajā setā nosargātās serves nomierinājos un bija vieglāk spēlēt

"Viņai nebija, ko zaudēt, un viņa to parādīja, nospēlējot diezgan labus geimus. Sākumā bija grūti, jo nezināju, kur viņa servēs un kā spēlēs. Daļu no pirmā seta spēlēju pasīvi, taču pabeidzu to diezgan labi. Ļoti svarīgs bija otrā seta otrais geims, kurā pie savas serves biju nonākusi iedzinējos ar 0:40 un pēc tam uzvarēju. Droši vien, tas bija vissvarīgākais geims. Pēc tam nomierinājos un bija vieglāk spēlēt," stāstīja liepājniece.