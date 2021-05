Video ⟩ BFC "Daugavpils" futbolisti pārtrauc divu zaudējumu sēriju

Spēli apņēmīgāk iesāka mājinieki, kuriem arī mača 22.minūtē pirmajiem izdevās iegūt vadību. Daugavpilieši pie soda laukuma ar vairākām īsām un ātrām piespēlēm bumbu nogādāja pie Raivja Ķirša, kurš pietuvojās vārtiem un no tuvas distances panāca 1:0.

26.minūtē "Spartakam" no aptuveni 20 metriem bija iespēja izspēlēt standartsituāciju, bet Frenks Orols palika nepārspēts. Atlikušajās pirmā puslaika minūtēs aktīvāku sniegumu demonstrēja mājinieki, bet rezultāts palika nemainīgs

Otrā puslaika sākumā abu komandu futbolisti nevairījās no divcīņām, pēc kurām tiesnesis nereti arī nevairījās nosvilpt sodu par labu vienai vai otrai vienībai. Mača 62.minūtē diviem mājiniekiem ātrajā pretuzbrukumā neizdevās pārspēt Dāvi Ošu, taču divas minūtes vēlāk Vladislavs Soloveičiks soda laukumā iepretim vārtiem spēlēja neprecīzi ar galvu.

15 minūtes līdz pamatlaika beigām Dele Izraēls soda laukumā apspēlēja "Spartaka" aizsargu, bet viņa izdarītais sitiens lidoja tieši rokās Ošam. Četras minūtes vēlāk Kaspars Kokins soda laukumā bija pirmais pie atlēkušās bumbas un nekavējās to raidīt vārtos - 2:0. "Spartakiešiem" pēdējā labā vārtu gūšanas iespēja bija 84.minūtē pēc standartsituācijas izspēles.

Pamatlaika pēdējā minūtē soda laukumā pēc vienas no epizodēm negaidīti saļima Ričards Fraidejs. Futbolists ātri saņēma medicīnisko palīdzību un paša spēkiem spēja pamest laukumu. "Spartaka" neveiksmes ar to gan nebeidzās, jo 2004.gadā dzimušais Valērijs Lizunovs kompensācijas laika ceturtajā minūtē trešos vārtus guva no šaura leņķa, kaldinot "Daugavpils" uzvaru ar 3:0.