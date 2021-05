Skārlets arī nākamsezon spēlēs "Dinamo"; līgums noslēgts arī ar NHL draftēto Korado

Tāpat aizsargs iepriekš spēlējis arī Ontario Hokeja līgā, kas ir viena no vairākām Kanādas junioru hokeja līgām.

Iepriekš komanda paziņoja, ka tai nākamsezon palīdzēs aizsargi - Nerijus Ališausks, Ralfs Freibergs, Oskars Cibuļskis, Roberts Mamčics, Kristaps Zīle, Gunārs Skvorcovs un Kristaps Sotnieks, uzbrucēji - Sebastians Venstrems no Zviedrijas, Jeri Karjalainens no Somijas, Aleksandrs Protapovičs no Krievijas, Lauris Dārziņš, Mārtiņš Karsums, Nikolajs Jeļisejevs un Daniels Bērziņš, kā arī čehu vārtsargs Matejs Mahovskis un zviedru vārtsargs Johans Matsons.