"Sharks" treneris pirms jaunās NHL sezonas ļoti slavē Balceru

"Vēlos rādīt stabilu sniegumu. Vēlos būt sastāvā un parādīt trenerim, ka man var uzticēties," laikraksts "The Mercury News" citē Balceru.

"Viens no iemesliem, kāpēc man patīk Rudī (Rudy), ir tas, ka es zinu, ko no viņa var sagaidīt katru vakaru," noradīja "Sharks" galvenais treneris.

"Viņš aizvadīja lielisku treniņnometni. Viņš slido vēl labāk nekā iepriekš biju redzējis. Viņš ir universāls uzbrucējs - var spēlēt jebkurā no četrām maiņām. Viņš var spēlēt gan skaitliskajā vairākumā, gan mazākumā."

Balcers pauž gatavību izpildīt trenera norādes, neatkarīgi no dotā uzdevuma, kas laukumā jāpaveic.

"Ikviens grib būt vadošais spēlētājs, bet es pieņemu to, kas man tiek dots. Nav nozīmes - spēlēju skaitliskajā vairākumā vai mazākumā. Es došos laukumā un darīšu to, ko treneris liks. Esmu priecīgs par to, kā viss līdz šim strādā."