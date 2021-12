Porziņģis: Šis zaudējums ir spēlētāju atbildība

"Smags zaudējums, tā nebija mūsu labākā spēlē, bet domāju, ka mums būtu jāpriecājas par to, ko darījām laukumā. Protams, ka mums bija momenti, kā jau katrai komandai, kad nenospēlējām pietiekoši labi. Mūsu aizsardzība ir labā līmenī, mums ir labi treneri, kuri mums sniedz pareizās atbildes un, laikam ejot, kontakts visiem kļūst labāks, spēlētāji spēj parādīt to, ko no viņiem prasa," pēcspēles preses konferencē teica Porziņģis. "Šis zaudējums ir uz spēlētāju atbildības. Es varēju nospēlēt labāk. No šī zaudējuma var paņemt to sajūtu, ka kaut kas nesanāk, un izmantot to, kā motivāciju nākamajās spēlēs."