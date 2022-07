Latvijas U-20 basketbolistes uzvar somietes

Iepriekš Rīgā Latvijas juniores ar 63:50 un 72:45 pieveica Lietuvu, bet pārbaudes turnīrā Francijā ar 67:58 pārspēja vienaudzes no Vācijas, ar 68:59 tika pie uzvaras pār Zviedriju un ar 53:81 piekāpās Francijai.

Eiropas meistarsacīkstes no 8. līdz 16. jūlijam notiks Ungārijas pilsētā Šopronā. Pirmajā posmā Latvijas komanda D grupā spēlēs ar Serbijas, Portugāles un Īrijas izlasēm. Astotdaļfinālā būs jāspēlē ar kādu no C grupas komandām (Spānija, Lietuva, Polija, Bulgārija).