Video ⟩ Merzļikins un "Blue Jackets" izlaiž trīs vārtu pārsvaru pret Bļugera "Canucks"

Merzļikins viesu rindās atvairīja 28 no 33 metieniem, bet Bļugers laukumā pavadīja 14 minūtes un 56 sekundes, no kurām divas minūtes un 58 sekundes spēlēja mazākumā. Latviešu uzbrucēja kontā viens metiens vārtu rāmī, divi spēka paņēmieni, divi bloķēti raidījumi, uzvarēti 11 no 19 iemetieniem un negatīvs lietderības koeficients -1.