Latvijas U-18 basketbolisti Eiropas čempionātā cīnīsies par 13.vietu

Latvijas U-18 basketbolisti ceturtdienas mačā ar 57:95 (17:28, 14:24, 15:27, 11:16) kapitulēja vienaudžiem no Vācijas.

Lielus pretargumentus latviešiem neizdevās atrast arī trešajā ceturtdaļā, kad tās pusē pārsvars jau bija -25, bet pēc 30 nospēlētām minūtēm tablo vēstīja graujošo 46:79. Arī pēdējā ceturtdaļā Latvijas izlase nespēja gūt vairāk punktu nekā pretinieku, līdz ar to cīņā par 9.-16.vietu piedzīvots zaudējums ar 57:95.

Uzbrūkošais aizsargs Kristaps Ķilps bija viens no komandas līderiem U-16 vecumā, pērn kļuva par Eiropas U-18 vicečempionu un aizvadītajā sezonā jau debitēja "Ventspils" sastāvā. Šovasar pēc savainojuma izārstēšanas par labu līdzdalībai U-18 čempionātā upurēts starts U-19 Pasaules kausa izcīņā. Spēka uzbrucējs Mārcis Šteinbergs pirms diviem gadiem nebija kadetu izlases kandidātos, toties pērn jau izcīnīja vietu U-18 izlasē un šovasar bija viens no U-19 izlases līderiem. Sezonas laikā iekrājis pirmo ārzemju pieredzi, no Ogres pārceļoties uz Spāniju.