Lailss: Nesakiet, ka esmu jaunais Bolts

Lailss finālā distanci veica 19,83 sekundēs, par 0,12 sekundēm pārspējot tuvāko sekotāju Andrē de Grassi no Kanādas, bet vēl trīs sekundes simtdaļas lēnāks bija Ekvadoras sprinteris Alekss Kvinjoness.

"Tieši pirms gada es pirmo reizi sāku skriet. Padomājiet par to," teica Lailss.

Zīmīgi, ka pašlaik 22 gadus vecais Lailss 100 un 200 metru distanci noskrējis ātrāk nekā to pašu šajā vecumā darīja Bolts.

"Šī gada laikā neskaitāmas reizes esmu iedomājies, ka vēlos kļūt par pasaules čempionu. Esmu to ierakstījis telefonā un regulāri to atgādināju sev, braucot mašīnā. Domāju par to visu laiku, un beidzot man tas ir izdevies," teica 200 metru čempions.