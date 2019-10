Vokers: Regbistiem ir milzīgi uzlabojumi spēles izpratnē

Spēles plāns ir arī pirms mača ar Ungāriju. "Spēlētājiem tas jau ir nosūtīts, un viņi zina, kā spēlēsim. Galvenais būs, vai spēsim to pildīt visas 80 minūtes," saka britu speciālists, kurš uzsver arī profesionālāku pieeju nekā iepriekš. "Esam centušies padarīt maksimāli profesionālāku arī gatavošanos spēlēm, te pieskaitot arī ārsta klātbūtni. Nedrīkst aizmirst, ka regbijs ir spēle 15, nevis desmit cilvēkiem, vēlamies, lai puiši laukumā skatās plašāk. Iepriekš viņiem tika pateikts, ko darīt, bet, kad šāda situācija laukumā izveidojās, regbisti nespēja pieņemt pareizo lēmumu. Ļaujam domāt spēlētājiem pašiem."

Labs piemērs Latvijas regbistiem ir pašlaik notiekošā Pasaules kausa izcīņa regbijā: "Lieku Pasaules kausa mačus salīdzināt ar mūsu spēles plānu. Mēs tik labi nespēlējam, taču Pasaules kausā spēles struktūra ir tā pati. Atšķirība ir tā, ka Pasaules kausā kādu darbību spēlētāji veic divās sekundēs, mums tas prasa piecas sekundes. Tomēr zinām, ka varam to paveikt. Treneru uzdevums ir šo laiku saīsināt," savu domu gājienu izklāsta Vokers.

Galvenā trenera palīgs Kristaps Staņa piebilda, ka, "lai arī sagatavošanās cikls bija īss, svarīgi bija iespējami mazāk zaudēt spēlētājus no pavasara cikla. Ir izdevies vienoties ar viņiem par darba turpināšanu izlasē. Klāt nācis Vladislavs Šagins, kas jau ir spēlējis valstsvienībā, kā arī Toms Asejevs, kas ikdienā ar regbiju nodarbojas Anglijā. Abi pievienosies komandai jau Budapeštā. Ungārijai ir laba pirmā līnija ar spēka spēli. Tāpēc pēc iespējas ilgāk mums jākontrolē bumba, neļaujot ungāriem veidot viņu spēli."

"Šoreiz var nākties spēlēt bez Deividsoniem, kas labi iekļāvās komandā pavasarī," skaidro Staņa. "Divi no viņiem ir traumēti, trešajam nav iespējas pievienoties pirmajā spēlē. Ļoti ceram, ka viņš būs otrajā. Tomēr pamatakcents ir uz vietējiem spēlētājiem. Tas ir viens no iemesliem, kāpēc izlasē nav arī Ulda Saulītes un Jurija Baranova. Turklāt no iepriekšējām sarunām varēja saprast, ka klubs ļoti nevēlas viņus atbrīvot. Šobrīd Krievijā sākas sezona, kas prasa darbību klubā. Garijaprāt, mums ir stabils sastāvs, ar ko strādāt. Turpināsim attīstīt vietējos spēlētājus, kas spēlēs vietējā čempionātā."