"TTT Rīga" Eirolīgas sezonu sāk ar zaudējumu Čehijas čempionēm

Mačs sākās līdzīgā cīņā, Hafai pēc divpunktu metiena vadībā izvirzot arī mājinieces - 8:7. Pēc brīža Kate Krēsliņa realizēja vienu no diviem soda metieniem, taču tā bija vienīgā reize mačā, kad vadībā pabija "TTT Rīga". Tālāk Prāgas komanda nelaida, droši pārņemot vadības grožus un lielāko pārsvaru sasniedzot pēc Ajaji divpunktu metiena 32.minūtē - 62:46.

Rīgas klubs iepriekšējās sezonas Eirolīgas turnīru sāka no kvalifikācijas, tajā divu spēļu summā pārspējot Aneti Šteinbergu un Venēcijas "Umana Reyer" komandu, bet 2019./2020.gada sezonā Latvijas vienībai ir tiesības spēlēt jau pamatturnīrā.

Latvijas komanda Eirolīgā iepriekšējo reizi spēlēja no 2007. līdz 2011.gadam. Nevienā no četrām sezonām rīdziniecēm neizdevās izkļūt no apakšgrupas.