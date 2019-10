Lesteras "City" futbolisti izcīna rekordlielu uzvaru Anglijas premjerlīgā

2016.gada premjerlīgas čempione "City" pirmos vārtus guva desmitajā minūtē, kad Benjamins Čilvels bija pirmais pie mājinieku vārtsarga atsistās bumbas un no tuvas distances raidīja to tīklā.

Spēles 17.minūtē Juri Tīlmanss no aptuveni 12 metriem dubultoja viesu pārsvaru, bet divas minūtes vēlāk Ajoze Peress panāca jau 3:0. Piecas minūtes pirms puslaika beigām Peress pēc Čilvela piespēles no asa leņķa ieraidīja ceturto bumbu "Southampton" vārtos, bet spēles pirmās daļas beigās Džeimijs Vārdijs no aptuveni pieciem metriem nodrošināja graujošu 5:0.