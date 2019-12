Kas jauns hokejā? Runā Matulis: Ar balto karogu... braši uz priekšu!

Redz, Makmilans jau sen tik ļoti esot gribējis uz Omsku, ka neesot varējuši viņu noturēt. Ja es kaut ko neputroju KHL likumos, tad šādos gadījumos, kad spēlētājs vai viņa aģents tik ļoti grib mainīt klubu, ir viena opcija - līguma laušana pēc hokejista iniciatīvas, vecajam klubam par to dabūjot itin prāvu kompensāciju. Ja neesi ar to mierā, tad rukā līdz līguma pēdējai sekundei. Kā tas aizpērn bija ar Miku Indraši. Kuru kāds klubs ap šo pašu laiku ļoti gribēja no Rīgas izpirkt, bet tad - arī krietni atpaliekot no "play-off", kluba saimnieks izlēma no Indraša nešķirties. It kā par prieku hokeja faniem! Vai kaut kāds līdzvērtīgs murgains skaidrojums. Tajā - Sanda Ozoliņa iesāktajā un Ģirta Ankipāna pabeigtajā sezonā beigu beigās no "play-off" ar visu Miku atpalikām 33 punktus (triju punktu sistēmā), Rietumu grupas 13 komandu konkurencē braši ieņemot 13. vietu!