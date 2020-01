Federers caur adatas aci četru stundu cīņā iekļūst ceturtajā kārtā

Šveiciešu veterāns piektā seta taibreikā atspēlējās no 4:8 un svinēja savu simto uzvaru Austrālijas atklātajā čempionātā. No sava 21 "Grand Slam" titula Melburnā viņš izcīnījis sešas, pēdējo reizi to paveicot aizpērn.