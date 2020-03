Brieža - Dortikosa cīņa: aiz slēgtām durvīm vai pārcels uz vēlāku laiku

Ārkārtējā situācija ir spēkā no lēmuma pieņemšanas brīža līdz šī gada 14. aprīlim ar mērķi šajā laikā ierobežot "Covid-19" izplatību.

"Sabiedrības veselība stāv pāri jebkādām izklaides vai biznesa interesēm. Līdz ar to arī mēs pilnībā respektējam atbildīgo iestāžu un cilvēku pieņemtos lēmumus. Mēs neesam veselības speciālisti. Mēs nodarbojamies ar sporta notikumu organizēšanu," vēsta Brieža menedžeris Raimonds Zeps. "Līdz ar to arī mēs pēdējās divas nedēļas esam monitorējuši situāciju un paļāvušies uz speciālistu atzinumiem šāda veida pasākumu organizēšanā. Ņemot vērā, ka jau pirmā mēneša laikā tika pārdoti septiņi tūkstoši biļešu, un šobrīd pārdoto biļešu skaits ir vēl lielāks, skaidrs, ka mēs nevaram izvēlēties tos 200 no visiem biļešu īpašniekiem, kas apmeklētu cīņu."