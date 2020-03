"Kurbads" paziņo par izstāšanos no OHL

"No hokeja "Kurbads" pavisam noteikti nepazūd - tieši pretēji. Ir laiks pievērst visu enerģiju jaunajai paaudzei, jo tieši viņiem šobrīd tā ir nepieciešama un viņi to hokejam atdos atpakaļ ar uzviju," turpmāko uzsvaru uz savas sporta skolas audzēkņiem pasvītro Pikāns. "Viņi ir tīri, un viņiem mirdz acis. Es to zinu, jo katru dienu to redzu. Arī mani īstie cīņu biedri paliks man blakus un iemācīs jaunajiem tās vērtības, par kurām mums ir mācījis pats Kurbads."