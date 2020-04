LFF iemaksas valsts budžetā nodokļos veido 2,5 miljonus eiro

STARPTAUTISKĀS UZTICAMĪBAS ATJAUNOŠANA:

Laika periodā no pagājušā gada oktobra līdz šīgada janvārim attiecībās ar UEFA un FIFA federācija spērusi būtiskus soļus uz priekšu, stabilizējot situāciju, kas pēc dažādiem politiskajiem procesiem un ķīviņiem bija jūtami saļodzījusies. Neilgi pirms pagājušā gada pēdējā LFF kongresa starptautiskie partneri nevairījās publiski runāt tiešu valodu: "Ja nespēsiet apliecināt, ka esat spējīgi pašnoteikties, un neapstiprināsiet jaunos LFF statūtus, tam būs sekas". Šajā gadījumā sekas būtu UEFA lēmums pārņemt LFF administratīvo darbību. Par šādu iespējamo scenāriju LFF runāja uzreiz un akcentēja vajadzību visai futbola sabiedrībai apvienoties kopīgā mērķa vārdā. Futbola sabiedrība atbildēja ar tieši to – iesaisti jauno statūtu apspriešanā un to apstiprināšanu. Jaunie statūti ne LFF, ne tās biedru skatījumā visos punktos nesakrīt ar Latvijas futbola realitāti, par ko skaudra pārliecība nākusi ļoti ātri pēc to apstiprināšanas. Šīs atziņas palīdzēs starptautiski aizstāvēt nepieciešamību statūtus pilnveidot, taču vissvarīgāk - tie krīzes situācijā devuši skaidrību par to, kā Latvijas futbolam dzīvot un attīstīties tālāk.

Līdztekus šim procesam LFF, kas kopš pagājušā gada oktobra darbojas bez prezidenta, šābrīža vadībai kopš novembra steidzami bija jārisina arī kāda cita politisko procesu haosā iemantota problēma - bloķēts finansējums no starptautiskajiem partneriem un lieli parādi pret pakalpojumu sniedzējiem. Risinājums nebija un nevarēja būt ātrs, jo šādai situācijai par pamatu bija nesakārtota dokumentācija, finanšu atskaišu trūkums un nepilnvērtīga pieteikšanās tekošo starptautisko maksājumu programmām. Daļa no nepilnību klāsta bija vēsturiski "ielaistas", daļa gaismā nākušas pavisam svaigi, vēl daļa - kā sekas haosam un virknei vienu otru pārklājošu izmaiņu pašā organizācijā.

Jau ilgāku laiku LFF darbība ir pilnībā stabilizēta arī šajā aspektā, atjaunojot pilnvērtīgu finanšu plūsmu, sakārtojot attiecīgo dokumentāciju un aizstāvot veiktās darbības, kā arī aktīvi strādājot no finansiālā aspekta daudz prognozējamākas nākotnes vārdā. Ja šī procesa dienā "numur viens" LFF bija, iespējams, sarežģītākajā situācijā no visām UEFA dalībvalstīm, tad pēc sakārtošanās, kā to apliecina kolēģi starptautiskajās organizācijās, federācija ir atjaunojusi pilnu mātes organizāciju uzticību.

FINANŠU PĀRVALDĪBAS SAKĀRTOŠANA: