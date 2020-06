Kristaps Šmits: Biju ļoti dusmīgs, ka pandēmijas dēļ tika atcelts Latvijas čempionāts

"Man liekas, ka mums visiem trim ir labas izredzes," uz jautājumu par to, kuram no trim jaunajiem volejbolistiem ir lielākās izredzes iekļūt sastāvā, kas vasaras beigās cīnīsies par iekļūšanu finālturnīrā, atbild Šmits.

"Es ļoti neuztraucos par to, būs Eiropas meistarsacīkšu kvalifikācijas spēles vasarā vai kaut kad vēlāk. Mēs tur neko nevaram darīt. Kā būs, tā būs," par koronavīrusa piedāvāto sajūtu kokteili saka Latvijas izlases kandidāts.

Eiropas meistarsacīkšu kvalifikācijas sacensības paredzētas no 15.augusta līdz 6.septembrim. Latvijas vīriešu izlases pretinieki D grupā cīņā par vietu finālturnīrā būs Spānijas, Moldovas un Kipras volejbolisti, pa cīņai ar katru no tiem aizvadot mājās un izbraukumā. Ja koronavīrusa izraisīto ierobežojumu dēļ kvalifikācijas turnīru nebūs iespējams aizvadīt paredzētajā laikā, tiek izskatīta iespēja kvalifikācijas sacensības rīkot no 2021.gada 1. līdz 17.janvārim.