Igaunija aicina vīriešu Latvijas un Lietuvas valstsvienības uz basketbola simtgades svinībām

Piektdien savu dalību apstiprināja trīskārtējā Eiropas čempione Lietuva, un atbilde vēl tiek gaidīta no Latvijas Basketbola savienības (LBS). Spēles paredzētas no 24. līdz 26.jūlijam Tallinā.

"Sporta ainavas sastingšana uz ilgu laiku bija radusies īpašās situācijas dēļ, un tas izjauca arī visu mūsu jubilejas gada programmu," skaidro Salumets. "Neskatoties uz to, mēs esam nolēmuši izsludināt Baltijas Ķēdes kausu, kas no vienas puses atzīmē Igaunijas basketbola dzimšanas dienu, bet no otras puses liek pamatus jaunam laikmetam Baltijas basketbola sadarbībā. Mēs ceram, ka turnīrs pāraugs ikgadējā tradīcijā."