Kas jauns futbolā? Runā Kreipāns: Starta atlikšana nemazina intrigu

Divi futbolisti guva pa 16 vārtiem – Artūrs Karašausks no „Skonto FC” un Andrejs Kovaļovs no Daugavpils „Daugavas”, taču labākā vārtu guvēja tituls tika Karašauskam, jo Kovaļovs divus no 16 vārtiem guva ar 11 m soda sitieniem, kamēr Karašausks visus guva no spēles. 15 vārti bija cita skontieša Valerija Šabalas rēķinā. Jurijs Žigajevs no FK „Ventspils” izcēlās ar 16 rezultatīvām piespēlēm.