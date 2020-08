Ņujorkas "Knicks" faniem sirdssāpes par Porziņģi

Latvijas basketbola zvaigzne, atsakoties regulārajai sezonai, piedalījies trīs spēlēs. Vienā no tām viņš guva 39 punktus un savāca 16 atlēkušās bumbas, nākamajā izcēlās ar gūtiem 30 punktiem, bet iepriekšējā mačā atzīmējās ar 22 punktiem.

"Es neskatos "Mavericks" spēles, jo esmu emocionāli sabrucis. Sev noliedzu prieku skatīties darbībā Luku Dončiču, lai tikai neredzētu Kristapu. Ja godīgi, es nezināju, ka Porziņģis "burbulī" spēlē tik labi. Šādi rīkojos arī koledžas laikā. Neesmu gan par to lepns."

Arī "The Ringer" žurnālists Džeisons Konsepsions (Jason Concepcion) nav slēpis savas sirds bēdas. "Man "Knicks" ir kā ģimenes loceklis, kuram savā ikdienas dzīvē ir kādas problēmas. Jūs gribat palīdzēt tām tikt pāri, bet jūs dziļi iekšā saprotat, ka viņiem pašiem ir jāsaņemas un jāsakārto savas lietas. Ceru, ka mūsu franšīzei pienāks labāki laiki."

"Skatoties "Mavericks" spēles un redzot abu zvaigžņu sadarbību, tas katru reizi atņem daļu no manas dvēseles," izteicās viens no Ņujorkas faniem.

"Mīlestība, kas man bija pret Kristapu Porziņģi, bija neaprakstāma. Es nezinu, vai vēl tā kādreiz mīlēšu kādu citu sportistu," atzina podkāsta "33rd AND 7th" vadītājs Entonijs Donahjū (Anthony Donahue). "Es pārdzīvoju katru dienu. Nav tāda diena, kad es par to nedomātu. Zinu, ka daudzi "Knicks" fani viņu ienīst, bet man ir salauzta sidrs. Sliktu viņam nenovēlu, bet ir grūti skatītes Porziņģa mačus. Ja kādreiz "Mavericks" būs finālā, diez vai spēšu to skatīties."