Bertāna un Timmas pārstāvētajai "Himki" komandai otrs lielākais budžets VTB līgā

Budgets of the nine Russian teams in VTB League (2019/2020)



-CSKA Moscow: €26.7MM

-Khimki Moscow: €24.1MM

-Zenit SPB: €16.2MM

-Lokomotiv Kuban: €13.8MM

-UNICS Kazan: €9.2MM

-Nizhny Novgorod: €3.4MM

-Parma Perm: €3.3MM

-Enisey Krasnoyarsk: €2.7MM

-Avtodor Saratov: €2.4MM