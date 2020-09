Eiropas čempionāts pludmales volejbolā īslaicīgi pamet Jūrmalu

Diviem Latvijas pāriem paredzētas cīņas ceturtajā laukumā. Plkst.10.10 Mārcis Jirgensons un Rinalds Aišpurs (27.) tiksies ar vāciešiem Filipu Bergmanu un Lukasu Pfrecšneru (22.), bet plkst.11 paredzēta Matīsa Gabdulļina un Artūra Rinkeviča (24.) debijas cīņā čempionātā ar "King of the Court" balvas ieguvējiem iepriekšējā nedēļā Nīderlandes pilsētā Utrehtā šveiciešiem Marko Kratigeru un Florianu Brēeru (25.).

Eiropas čempionāts pludmales volejbolā Jūrmalā notiek no 15. līdz 20.septembrim. Turnīrs pa 32 pāriem vīriešu un sieviešu konkurencē pulcē labākos Eiropas pludmales volejbola vīriešu duetus no 15 valstīm un sieviešu pārus no 13 valstīm.

Vīriešu konkurencē titulu aizstāv Maskavā uzvarējušie pasaules ranga līderi no Norvēģijas Annešs Mūls un Kristians Sērums. Uzvarēt grib pasaules čempioni no Krievijas Vjačeslavs Krasiļņikovs un Oļegs Stojanovskis, pasaules vicečempioni no Vācijas Jūliuss Tole un Klemenss Viklers, pasaules eksčempioni - nīderlandiešu duets Aleksandrs Brouvers/Roberts Mēvsens, olimpiskie vicečempioni no Itālijas Daniele Lupo/Paolo Nikolai un spāņu veterāni Eiropas eksčempioni Pablo Erera/Adrians Gavira, kā arī citi spēcīgi ārvalstu dueti.