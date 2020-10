Kas jauns futbolā? Runā Kreipāns: Bez uzvarām nepaliks neviens

Atcerēsimies, ka no RFS vadības (vismaz no dažiem cilvēkiem) pirms sezonas izskanēja runas par to, ka šosezon spēkošanās par titulu nav galvenais, jo mazākas ir kļuvušas komandas iespējas (acīmredzot bija domāts finansiālā ziņā), taču - ja radīsies tāda iespēja, tad spēkosimies. Galvenais ir iegūt vietu Eiropas kausos. Vieta Eiropas kausos, var teikt, ir iegūta, bet iespēja paspēkoties par titulu vēl pavisam nav zudusi. Turklāt RFS komanda ir rezultatīvākā virslīgā (vienīgā, kas guvusi jau vairāk par 50 vārtiem).