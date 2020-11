Kas jauns futbolā? Runā Kreipāns: čempions - zināms, "bronza" - vēl brīva

Runā, ka bija vēl arī materiāls stimuls arī no "Riga FC" puses, kas RFS neveiksmes vai kaut neizšķirta gadījumā trešo gadu pēc kārtas kļūtu par čempionu. Iespējams, ka tāds stimuls bija, iespējams, ka tas nav īsti labi, taču - no otras puses - neviens nevienu neuzpērk, lai tas zaudētu. Gluži otrādi - lai sekmētu aizraujošu spēli.

Tamlīdzīgas runas par "naudas koferi" no ieinteresētās trešās puses komandai, kurai vairs it kā neko nevajag, dzird jau kopš pirmā čempionāta pēc neatkarības atjaunošanas. Neviens tikai tos "naudas koferus" nav redzējis (tas nenozīmē, ka tādu nebija un nav), un šajā gadījumā tamlīdzīgas runas ir arī pilnīgi liekas - "Riga FC" pelnīti trešo gadu pēc kārtas kļuva par čempioni.

Jau pieminētajā spēlē starp Liepājas un Valmieras komandām emociju vētru izraisīja uz viesu vārtiem piešķirtais 11 m soda sitiens, ar ko mājinieki panāca 1:1 (plus vēl pirms tam netika atzīti valmieriešu gūtie vārti, kas emociju katlu tikai uzkarsēja). No tās vietas, no kurienes epizode ir nofilmēta, nav iespējams pilnīgi nešaubīgi pateikt - bija vai nebija pārkāpums. Apšaubāms tas tiesneša lēmums jau izskatās gan, bet… Te drīzāk ir runa nevis par tiesneša lēmumu, bet gan par to, kāpēc uz tik svarīgu un pat lielā mērā izšķirīgu spēli tiek nozīmēts viens no vismazāk pieredzējušajiem virslīgas tiesnešiem (Artūram Vītoliņam līdz šai sezonai bija tikai divas virslīgas spēles galvenā tiesneša lomā un nebūt ne pārliecinoša tiesāšana šosezon).