Bertāns: Vestbruks ņēma vērā arī pagājušās sezonas spēles

Latvietis saka, ka lielāku uzmanību velta pāris pirmajiem metieniem, kurus cenšas izdarīt labākā pozīcijā, bet pēc tam jau vairs nav lielas nozīmes, kāda ir pretdarbība, ja pirmie metieni ir bijuši sekmīgi. It sevišķi svarīgi ir labi sagatavot pirmo metienu pēc iesaistīšanās spēlē no rezervistu soliņa.

"Ne gluži no puslaukuma, taču pāris reizes metieni nebija tālu no laukuma centra apļa," par ieplānoto metienu tālumu stāsta basketbolists. "Tas ir atkarīgs no sajūtām. Tāls metiens nav mana pirmā izvēle, taču, ja ir laba pozīcija, varu mest. Treneris par to neko neteiks, ja netrāpīšu."