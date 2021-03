Negaidītais UFC čempions Blakovičs

Tajā laikā daudzi Polijas līdzjutēji un MMA apskatnieki uzskatīja, ka Janam ir tāls ceļš līdz UFC organizācijai, tomēr 2014. gadā viņš saņēma līgumu no UFC. "Polijas auditorija pēc tam, kad viņš divas vai trīs reizes zaudēja UFC, teica "ak, šīs ir beigas" - atceras viens no MMA apskatniekiem. "Viņš nav gatavs īstām pirmās klases cīņām." Blakovičs zaudēja četrās no pirmajām sešām astoņstūra cīņām. Pēc zaudējuma Korijam Andersonam 2015. gadā polim bija ļoti zema motivācija. "Pēc šīs cīņas viņš domāja, ka varbūt šis līmenis viņam ir par augstu," stāsta viņa sieva Dorota Jurkovska (Dorota Jurkowska). Varbūt visiem skeptiķiem Jana karjeras sākumā bija taisnība.