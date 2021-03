Video ⟩ NBA debitants Edvardss un Taunss kopā gūst 83 punktus

Līgas debitants Entonijs Edvardss uzvarā sakrāja 42 punktus un septiņas atlēkušās bumbas, bet Karls Entonijs Taunss pievienoja 41 punktu, desmit atlēkušās bumbas un astoņas rezultatīvas piespēles līgā pēdējā vietā esošās "Timberwolves" labā, palīdzot atspēlēties no 15 punktu deficīta trešās ceturtdaļas vidū.

19 gadus un 225 dienas vecais Edvardss kļuva par trešo jaunāko spēlētāju NBA vēsturē, kurš guvis 40 punktus, atpaliekot vien no pašreizējās Losandželosas "Lakers" superzvaigznes Lebrona Džeimsa un "Nets" spēlētāja Kevina Durenta.

Pagājušā gada NBA drafta pirmais numurs Edvardss pēdējās piecās spēlēs vidēji guvis 30,6 punktus mačā. Ceturtdien viņš realizēja 15 no 31 metiena no spēles un astoņus no 13 soda metieniem.