Video ⟩ Latvijas futbola izlase parāda milzu pašatdevi, bet zaudē Nīderlandei

Salīdzinot ar iepriekšējo maču, sākumsastāvā veiktas tikai trīs izmaiņas. Iepriekšējo spēli nesāka Ozols, Tarasovs un Fjodorovs, kuri bija attiecīgi Šteinbora, Mārča Oša un Roberta Savaļnieka vietās. Starp rezervistiem tika iekļauts uzbrucējs Vladislavs Gutkovskis, kura nebija iepriekšējās cīņas pieteikumā. Arī šajā spēlē nepalīdzēja viens no aizsardzības līderiem Kaspars Dubra.

Lai gan Nīderlandei traumas dēļ nevar palīdzēt viens no pasaules dārgākajiem aizsargiem Virdžils van Dijks, pretinieces kandidātu sarakstā pulcētas vairākas futbola zvaigznes. Kvalifikācijas ievadā gatavi palīdzēt tādi futbolisti kā Turīnas "Juventus" aizsargs Matijs de Lihts, "Liverpool" pussargs Džeordīno Vijnaldums un Frenkijs de Jongs no "Barcelona", kā arī Lionas "Olympique" uzbrucējs Memfiss Depajs un Lūks de Jongs no "Seville" komandas.