Kas jauns futbolā? Runā Kreipāns: Pirmais iegūtais punkts, pirmie zaudētie punkti, pirmā atkāpšanās no amata

Iespējams, ka debiju Valmieras komandā (virslīgā bija viena spēle 2014. gadā FK "Ventspils" rindās) piedzīvos arī 23 gadus vecais Reinis Reinholds, kurš iepriekšējos trīs gadus bija Itālijas B sērijas klubā AC "Pisa" (nespēlēja), bet Itālijā bija jau kopš 2014. gada vasaras. Ir vēl gados jaunais (20 gadi) Vlads Eleferenko no Krievijas, kurš sevi jau apliecinājis, ir viņa vienaudzis Deniss Popovs arī no Krievijas (Rostovas akadēmijas audzēknis), taču mūs vairāk interesē pašu jaunie vārtsargi, jo tas ir arī Latvijas izlases kontekstā. Pirmajam numuram Latvijas izlases vārtos Pāvelam Šteinboram ir 35 gadi, kas vārtsargam jebkurā sporta spēlē vēl ne tuvu nav veterāna vecums, taču tik un tā karjera jau tuvojas beigām. Roberts Ozols ir tikai 24 gadus vecs, viņš izlases vārtos jau ir aizvadījis labas spēles. Tad nāk virkne Ozola vecuma vai jaunāki vārtsargi, kuriem ir iespēja tikt uzaicinātiem piedalīties izlases treniņos. Kas zina - varbūt kāds no "atklātajiem" un piemirstajiem atgādina par sevi tik skaļi, ka nākotnē kļūs par vienu no diviem galvenajiem izlases vārtsargiem (runa nav tikai par minētajiem vārtsargiem - var vēl minēt arī, piemēram, Frenku Dāvidu Orolu un Ņikitu Šaraņinu no BFC "Daugavpils", kuri ir attiecīgi U21 un U19 izlasēs).