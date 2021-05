Video un foto ⟩ Latvijas 3x3 basketbolisti izcīna ceļazīmi uz Tokijas olimpiskajām spēlēm

Cīņas turpinājumā Krūmiņš pēc metiena no apakšas un "sodiņa" panāca 8:3. Turpinājumā francūži nedaudz atspēlējās, bet pēc Krūmiņa tālmetiena komandas šķīra jau seši punkti (12:6). Mača vidū latviešiem bija tikai plus trīs punkti, bet vadības grožus viņi no rokām neizlaida, cīņai punkti pieliekot Miezim - 21:15.