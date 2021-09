RFS uzvar asumiem bagātā derbijā un sasniedz Latvijas kausa finālu

Pirmajā puslaikā neviena no komandām neizmantoja iespēju izvirzīties vadībā, bet spēles otrajā daļā, 63.minūtē, to iespēja viesi. Pēc stūra sitiena RFS vārtsargs Jevgeņijs Nerugals un aizsargi soda laukumā neaizsniedzās līdz bumbai, kas nonāca pie Kamilo Saisa. Kolumbietim tik vien kā atlika no pāris metriem to ieraidīt vārtos un to viņš arī izdarīja - 1:0.