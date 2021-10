Šaha turnīrā Rīgā spēlēs ranga otrais numurs Karuana

Atvērtās grupas turnīrā piedalīsies 114 šaha spēlētāji no 39 federācijām. No tiem visaugstāk rangā - otrajā vietā - ir ASV šahists Karuana (reitings - 2800). Turnīra dalībnieku sarakstā gan nav titulētā norvēģa un ranga pirmā numura Mangnusa Kārlsena.

Toties būs vēl vairāki ranga pirmā desmitnieka spēlētāji - Levons Aronjans no Armēnijas (2782), Aleksandrs Griščuks no Krievijas (2775), Maksims Vašjē-Lagrāvs no Francijas (2763), Šahrijars Mamedjarovs no Azerbaidžānas (2762), Ričards Raports no Ungārijas (2760) un Alireza Firouzja no Francijas (2754).