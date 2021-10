LFF nolemj pārtraukt jaunatnes čempionātu, sieviešu 1. līgu un veterānu sacensības

Saskaņā ar MK noteikumiem sacensības epidemioloģiski drošā vidē nozīmē, ka to dalībniekiem (spēlētājiem, treneriem, personālam) ir jābūt Covid-19 vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātam. Izņēmuma kārtā, kā to paredz MK noteikumi, augstāko līgu ("Optibet" Virslīga, Sieviešu futbola līga un "Optibet" telpu futbola Virslīga) čempionātos var piedalīties spēlētāji arī ar sertifikātu, kas apliecina negatīvu Covid-19 testu, līdz ar to šīs sacensības drīkst norisināties epidemioloģiski daļēji drošā vidē.