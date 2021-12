Video ⟩ Porziņģis: Jutos labāk nekā iepriekšējā mačā

Neskatoties uz to, ka "Mavericks" aizvadīja spēli otro dienu pēc kārtas, Porziņģim padevās izcils pirmais puslaiks, kurā latvietis guva 22 punktus, izcīnīja 12 bumbas zem groziem un bloķēja trīs metienus.

"Dīvaini, bet šodien jutos gandrīz vai labāk kā vakar," pēc panākuma 120:96 savā laukumā pār "Hornets" vienību norādīja Porziņģis. "Pirmajā spēlē vajadzēja kādu laiku lai iejustos mačā. Bet jutos labi. Skaidrs, ka dažas spēles no tevis fiziski prasa vairāk, taču pret "Thunder" tā nebija. Šodien jutos labāk nekā iepriekšējā mačā."

"Viņš jau no mača sākuma bija lielisks," par latvieša iespēto pret "Hornets" norādīja Kids. "Teicami spēlēja aizsardzībā un arī uzbrukumā, ļaujot sajust savu spēli. Viņš bija lielisks."

Svētdien Porziņģis teju 30 minūtēs guva 13 punktus palīdzot pieveikt "Thunder", bet pirmdien latvietis laukumā pavadīja 25 minūtes un 17 sekundes, kuru laikā guva 24 punktus, trāpot četrus no astoņiem divpunktu un trīs no astoņiem trīspunktu metieniem, kā arī septiņus no deviņiem soda metienus. Viņš arī izcīnīja 13 atlēkušās bumbas, bloķēja piecus pretinieku metienus, sakrāja divas personiskās piezīmes un beidza spēli ar +/- rādītāju +12.