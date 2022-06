Video ⟩ Gerets Beils atstāj Madrides "Real"

"Es rakstu, lai pateiktos visiem komandas biedriem, bijušajiem un esošajiem, kā arī treneriem, Madrides "Real" personālam un līdzjutējiem, kuri mani atbalstīja," raksta Beils. "Madrides "Real" ierados pirms deviņiem gadiem kā ļoti jauns spēlētājs, kurš vēlējās īstenot savu sapni un spēlēt šajā klubā. Es gribēju spēlēt Madrides "Real" kreklā ar Madrides "Real" emblēmu uz krūtīm, spēlēt "Santiago Bernabéu", izcīnīt kausus un būt daļa no kaut kā lieliska. Tagad varu atskatīties un godīgi teikt, ka sapnis tiešām piepildījās un pat vairāk. Būt daļai no Madrides "Real" un sasniegt visu, ko esam sasnieguši, ir neticama pieredze, un es to nekad neaizmirsīšu. Tas man bija pagodinājums. Paldies!"