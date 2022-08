Kas jauns futbolā? Runā Kreipāns: RFS paliek "trijās frontēs"

Pasaulē titulētākajam savas valsts čempionam (56 čempiona titulu) un klubam, kas visilgāk no visām komandām pasaulē spēlē savas valsts virslīgā (bez pārtraukuma kopš 1890. gada!) "Linfield" bija iespēja uzvarēt pamatlaikā (bumba trāpīja pa RFS vārtu stabu kompensācijas laika pēdējās sekundēs), bija vismaz pāris iespējas to izdarīt papildlaikā (RFS spēlētāji ar lielām pūlēm izsita bumbu, kas jau atradās uz vārtu līnijas), to varēja izdarīt, kad rezultāts bija jau 1:0 un ritēja papildlaika pēdējās minūtes (trīs mājinieki izskrēja pret vienu mūsu aizsargu un vārtsargu un likās, ka 0:2 ir nenovēršama), taču… Tā nenotika. Vārtsargs Pāvels Šteinbors un viņas augstība veiksme RFS kreklā neļāva to paveikt. Vēl vairāk - mājinieki paši ieraidīja bumbu savos vārtos papildlaika pašā galotnē… Nevar zināt, kā būtu attīstījušies notikumi, ja savu skrējienu uz tikšanos ar vārtsargu sekmīgi būtu pabeidzis Emersons un 1:0 panāktu RFS, taču tagad tam vairs nav nozīmes.