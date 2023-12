Video ⟩ Teodoram Bļugeram rezultatīva piespēle uzvarā pret Balinski

Bļugers šajā duelī uz ledus pavadīja 15 minūtes un 23 sekundes, kuru laikā vienreiz meta pa vārtiem, pielietoja divus spēka paņēmienus, zaudēja vienu ripu, uzvarēja 10 no 15 iemetieniem un iekrāja pozitīvu lietderības koeficientu +2. Balinskis laukumā pavadītajās astoņās minūtēs un 23 sekundēs divreiz meta pa vārtiem un tika pie negatīva lietderības koeficienta -1.

Otrā perioda vidū Bobrovskis neveikli kļūdījās un atdeva ripu Džošua, kurš no tuvas distances to meta tukšos vārtos, bet nepilnas sešas minūtes vēlāk Broks Besers vairākumā vārtu priekšā tika pie atlēkušās ripas un raidīja to tīklā - 4:0.