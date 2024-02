RFS futbolistiem graujoša uzvara Livonijas Ziemas līgas spēlē.

Komandas ir sadalītas trīs līgās - katrā pa astoņām komandām jeb pa četrām vienībām no katras valsts. Savu līgu ietvaros katra no dalībniecēm aizvadīs pa četrām spēlēm, sacenšoties ar komandām no kaimiņvalsts un tādējādi ieņemot attiecīgu vietu savas līgas kopvērtējumā.