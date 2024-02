Latvijas futbola izlase Nāciju līgā spēlēs vienā grupā ar Armēniju, Fēru salām un Ziemeļmaķedoniju

Pēc trim sezonām turnīra zemākajā D līgas līmenī šogad Latvijas izlase debitēs C līgā.

Visas 54 valstu izlases, kas piedalās gaidāmās sezonas UEFA Nāciju līgā, sadalītas četros līmeņos jeb divīzijās pēc spēka. Visspēcīgākās valstsvienības, balstoties pēc iepriekšējo gadu rezultātiem, spēlēs A līgā, otrā ešalona komandas sacentīsies B līgā, tām sekos C un D līgu komandas.

C līgā kopumā būs četras grupas. Katrā no tām pa četrām izlasēm. Līdz ar to katrai valstsvienībai šī turnīra ietvaros grupu stadijā būs pa sešām spēlēm - pa trim mājās un pa trim izbraukumā.