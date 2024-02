Latvijas futbola klubi saņems lielākus UEFA solidaritātes maksājumus

Ja iepriekš ārpus Eirokausiem palikušie klubi caur solidaritātes maksājumiem varēja pretendēt uz 4% no ienākumiem, kurus ģenerē Čempionu līga, Eiropas līga un Konferences līga, tad turpmāk šie līdzekļi būs auguši līdz 7% atzīmei jeb 308 miljoniem eiro ikgadēji (iepriekš - 175 miljoni eiro). Līdz ar to kopējais solidaritātes maksājumu apmērs, ieskaitot līdzekļus klubiem, kas piedalījušies Eirokausu kvalifikācijas sacensībās, būs audzis līdz 440 miljonu eiro atzīmei.

Šīs izmaiņas tiks ieviestas no 2024./2025. gada sezonas, kas sakrīt ar izmaiņām Čempionu līgas formātā, un būs spēkā līdz 2027. gadam.

"Latvijā no šī ieguvēji būs gan virslīgas un 1. līgas klubi, gan akreditētās akadēmijas, kam tiks dotas plašākas iespējas ieguldīties savā nākotnē un jauno spēlētāju sagatavošanā," pauž LFF prezidents Vadims Ļašenko.

Šis ir UEFA atbalsta instruments klubu jaunatnes sistēmu attīstībai. Radot īpašu mehānismu, kas sasaistīts ar klubu sportisko līmeni un atbilstību LFF izvirzītajiem jaunatnes sistēmas kritērijiem, visi šie līdzekļi nonāk klubu rīcībā un tiek ieguldīti to jaunatnes segmenta attīstībā.

Līdzās akadēmijām finansējums pienākas arī 1. līmeņa klubiem, turklāt garantētā daļa no finansējuma pienākas ne tikai Latvijas virslīgas klubiem, bet arī 1. līgas pārstāvjiem. Mainīgā daļa ir atkarīga no attiecīgā kluba jaunatnes sistēmas kritēriju izpildes jeb klubu akreditēšanas rezultātiem. Tāpat atsevišķa daļa no kopējā finansējuma tiek rezervēta klubu atbalstam, kuriem nav pārstāvniecības virslīgā vai 1. līgā, bet ir attiecīga jaunatnes sistēmas kritēriju izpilde.