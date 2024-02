Noskaties ⟩ Porziņģim ceturtajā spēlē pēc kārtas vismaz 25 punkti, Bostona turpina uzvaru sēriju

Porziņģis spēlēja 31 minūti un 34 sekundes un realizēja sešus no desmit divu punktu metieniem, divus no četriem tālmetieniem un septiņus no deviņiem soda metieniem. Viņa kontā arī deviņas atlēkušās bumbas, trīs rezultatīvas piespēles, divi bloķēti metieni, viena kļūda un četras piezīmes, noslēdzot maču ar +/- rādītāju +2.