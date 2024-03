Kas jauns futbolā? Runā Kreipāns: Pauze. Pārdomām un korekcijām

Par tādu tika pieteikta spēle starp pēdējo divu gadu čempioniem – pašreizējo titula īpašnieci RFS komandu un eksčempioni "Valmiera FC" komandu – un spēle attaisnoja tai piešķirto statusu. Protams, gribējās vairāk gūtu vārtu, gribējās vairāk iespēju gūt vārtus, bet tomēr ņemsim vērā, ka tas ir tikai pats sezona sākums un – galvenais – jau pašā sezonas sākumā tādai spēlei ir ļoti augsta likme. Jau otrajā kārtā titula īpašnieki piedzīvoja zaudējumu – 0:1. Pēc laukuma saimnieku nesaprašanās vienīgos vārtus pretuzbrukumā 25. minūtē guva senegālietis Meissa Diops un viņam tie ir pirmie vārti virslīgā. Laukuma saimniekiem atlika 65 minūtes (plus kompensācijas laiks), lai atspēlētos un kaut vai nezaudētu, taču viņi to nespēja izdarīt. Droši vien, ka ietekmēja arī Darko Lemajiča savainojums (37. minūtē viņš tika nomainīts), kaut gan viņš taču nav vienīgais uzbrucējs komandā. Vēl vairāk ietekmēja Valmieras komandas disciplinētā un labi organizētā spēle aizsardzībā. Bija skaidrs, ka, guvuši vārtus, viesi lielāko uzmanību veltīs aizsardzībai un atbildēs ar pretuzbrukumiem (daži no tiem veidojās ļoti bīstami, taču līdz galam netika realizēti). Valmieras komandai izdevās stipri ierobežot Jāņa Ikaunieka darbošanos, kas bija vēl viens būtisks iemesls, kāpēc RFS komandai neizdevās izvairīties no zaudējuma un kāpēc tai bija tikai labi, ja pāris reālas iespējas izlīdzināt rezultātu. Pārsvars bez reālām iespējām gūt vārtus ir tikai pārsvars un nekas vairāk.