Kas jauns futbolā? Runā Kreipāns: Traka spēļu kārta

Tomēr BFC "Daugavpils" un RFS nevis FK "Liepāja" un FK "Auda". Kaut vai tāpēc, ka daudzi spēlē Daugavpilī paredzēja pārliecinošu RFS komandas uzvaru (dzirdēju pat 5:0 variantu), taču Daugavpils komanda sagādāja pārsteigumu – nospēlēja 1:1 un vēl uz vienu diennakti saglabāja pirmo vietu turnīra tabulā. Līdz šim mačam RFS bija uzvarējis BFC "Daugavpils" 21 (!) mačā pēc kārtas – iepriekšējo reizi daugavpilieši RFS nezaudēja 2016. gada otrajā riņķī un arī savā laukumā (0:0), bet pirmajā riņķī pat uzvarēja viesos ar 1:0. RFS komanda tolaik vēl nebija tik spēcīga, kā tagad, plus vēl daugavpiliešiem tagad nevarēja iet laukumā trīs no RFS aizdotie spēlētāji un arī tāpēc tika paredzēta neapstrīdama RFS uzvara.

Iespējams, ka uzvara arī būtu, ja Darko Lemajičs pirmā puslaika beigās būtu panācis 2:0, taču mājinieku vārtsargs Ņikita Šaraņins atvairīja 11 m soda sitienu. Apspēlējis trīs pretiniekus, ar neatvairāmu sitienu rezultātu izlīdzīnāja 20 gadus vecais Abduls Traore no Kotdivuāras (viņš guva arī vienus no trim vārtiem mačā ar Tukuma komandu). Atlika vēl 40 minūtes (plus kompensācijas laiks) un likās, ka gan jau čempioni tūdaļ vai nedaudz vēlāk visu saliks pa vietām. Nesalika un viņiem nemaz nebija daudz iespēju to izdarīt, savukārt daugavpiliešiem tikai precizitātes trūkums neļāva sekmīgāk pabeigt pretuzbrukumus un varbūt pat uzvarēt. Jau pēc spēles ar FK "Metta" minēju, ka daugavpiliešu sniegums pēc izlašu pauzes kļuvis krietni saturīgāks un tas izpaudās arī spēlē pret RFS.