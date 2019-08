Sevastovai līdz pasaules ranga Top 10 pietrūkst deviņi punkti

Otrā Latvijas rakete Aļona Ostapenko atjauninātajā rangā pozīcijas nav zaudējusi un aizvien ieņem 83.vietu. Viņai Jūrmalā notikušais turnīrs nebija veiksmīgs, jo neizdevās tikt tālāk par pirmo kārtu, tikmēr dubultspēļu sacensībās ar 6-2, 6-7 (1:7), 6:10 cieta zaudējumu pret Šāronu Fičmani no Kanādas un Ninu Stojanoviču no Serbijas.

Tikmēr ranga pirmais desmitnieks palicis nemainīgs - pirmā ar 6605 punktiem ir šī gada Francijas atklātā čempionāta uzvarētāja Ešlija Bārtija no Austrālijas, otrā ir japāniete Naomi Osaka (6257), bet labāko trijnieku noslēdz Karolīna Pliškova (6055) no Čehijas. Vimbldonas čempione Simona Halepa no Rumānijas (5933) ir ceturtā, nīderlandiete Kiki Bertensa (5130) ieņem piekto vietu, bet sestā ir Petra Kvitova no Čehijas (4785).