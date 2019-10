Kas jauns futbolā? Runā Kreipāns: "Valmiera Glass ViA" pie Eiropas durvīm

Jā, ļoti pietrūka Tarasova, kurš izlaida spēli brīdinājumu dēļ, nebija Vardanjana, Nvaorisas un Krautmaņa, plus vēl diezgan strīdīgā situācijā otrajā puslaikā no laukuma tika noraidīts Stenlijs Nnana, tomēr arī bez viņiem spartakiešiem bija gana daudz futbolistu, kuri šosezon sevi jau ir labi apliecinājuši. Valmieras komandai ļoti par labu nāca jau 4. minūtē gūtie vārti (pēc viesu kļūdas savu vārtu priekšā), bet turpinājumā viņi nevainojami aizvadīja spēli taktiskā ziņā (Tamaza Pertijas skola!), par pašatdevi nemaz nerunājot. Viesiem bija pat vairākas iespējas gūt vārtus, viņiem arī mazākumā bija diezgan liels pārsvars, taču te neizdevās īsti pa bumbu trāpīt, te atkal īstais sitiena brīdis tika nokavēts, te vēl kas atgadījās.

Galarezultāts 3:0 nenozīmē, ka Valmieras komanda bija galvastiesu pārāka, bet tas nozīmē, ka Valmieras komandas uzvara šajā mačā bija pelnīta un likumsakarīga. Par vienu no spilgtākajiem virslīgas spēlētājiem sezonas beigās kļūst valmieriešu augumā raženais un tikai 18 gadus vecais (19 gadi paliks 23. novembrī) uzbrucējs nigērietis Toluvalase Arokodare (vienkārši - Tolu, kā viņam rakstīts uz spēļu krekla). Ir pamatotas šaubas, ka būs ļoti grūti paturēt viņu Valmieras komandā, jo jau dzirdēta interese par šo talantīgo uzbrucēju no ārzemju klubiem. To pašu var teikt par slavenā FC "Porto" audzēkni 20 gadus veco portugāli Žorži Teikšeiru jeb vienkārši Žoržinju.